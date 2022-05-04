日本兒童人數連續41年減少 新冠或雪上加霜

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【共同社5月4日電】日本總務省4日發佈數據稱，包括外國人在內的14歲以下兒童人數為1465萬人，較上年減少25萬人，連續41年減少。在法定假日“兒童節”（5月5日）前，根據4月1日的人口估算數據計算出上述結果。兒童佔總人口的比例也下降0.1個百分點至11.7%，連續48年下降。人數和佔比均創下有可比數據的1950年以來新低。少子化進一步加劇，新冠疫情蔓延導致對生育抱有擔心的“避免懷孕”也可能雪上加霜。 計算結果中，男孩為751萬人，女孩715萬人。以每3歲為一個年齡段，12～14歲兒童為323萬人，年齡段越低人數越少，0～2歲為251萬人。這反映了出生人數逐年減少的情況。 日本兒童數在1954年達到2989萬人的峰值，之後轉為減少。在第二次嬰兒潮（1971～1974年）前後有所增加，但從1982年起再度持續減少。 以聯合國人口統計年鑑為基礎對人口在4000萬以上的35個國家進行的比較顯示，雖然調查時間點有所不同，但日本的兒童佔比最低，低於意大利的12.9%和韓國的11.9%。 截至去年10月1日的詳細統計顯示，所有都道府縣的兒童數均比上年減少。（完）