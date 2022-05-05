近8成日本人認為沖繩美軍基地負擔“不公平”

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【共同社5月5日電】在15日沖繩回歸日本50週年前夕，共同社4日彙總了以全國為對象郵寄實施的輿論調查結果，包括“相對”在內，認為沖繩縣基地負擔與其他都道府縣相比“不公平”的回答總計達79%。對於應由縣外接收一部分美軍基地的意見，共計58%的人表示“贊成”，但“反對”將基地搬遷到自己居住地區的比例總計69%。調查結果凸顯出這樣的國民意識，即雖然認識到沖繩的基地負擔過重，但卻對當地接收伴隨危險的設施的解決方案抱有抵觸情緒。 針對駐日美軍專用設施約7成集中在沖繩縣的現狀，51%的人認為“應大幅減少”美軍基地，另一方面，有40%的人認為“維持現狀即可”。6%認為“應全面撤去”。 對於中央政府推進美軍普天間機場（宜野灣市）搬遷至名護市邊野古的姿態，64%的人表示“不支持”，其中26%選擇了將普天間“搬遷至日本國外”的替代方案。主張搬遷至縣外的佔23%，主張“繼續使用”佔比20%。 對於與簽署《日美安全保障條約》的美國的同盟關係，65%的人認為“維持現狀即可”，其後依次為“應該加強”佔22%，“應該淡化”佔11%。該調查於3～4月以全國18歲以上男女3000人為對象實施。（完）