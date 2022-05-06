詳訊：日本擬最早6月恢復接納訪日遊客

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【共同社5月6日電】日本政府6日，朝著最早6月恢復接納訪日外國遊客的方向展開了協調。最早5月內試行接納小規模訪日旅遊團一事已在探討，將確認新冠疫情對策的有效性。訪日遊客的身影消失導致國內旅行消費大跌。政府計劃在觀察國內外疫情的同時，為了地區經濟復甦，逐步增加接納訪日遊客的名額。 首相岸田文雄5日在英國倫敦的演講中表示：“將進一步放寬邊境口岸對策，力爭在6月讓入境與其他七國集團（G7）成員一樣順暢。”預計還將上調每天1萬人的入境人數上限。 設想試行的是人數較少的外國人旅遊團。遊客將基於事前決定的日程，前往多個景點。政府方面則確認能否掌握移動狀況和行動、以及出現新冠陽性者時的應對措施。已在探討把完成3劑新冠疫苗接種等作為參加旅遊團的條件。 2021年的訪日遊客是商務相關人士等，僅有24.59萬人，跌至1964年開始統計以來最少。政府今年3月起僅限商務和留學目的等，解禁了新的外國人入境。以完成3劑疫苗接種等為條件，入境後無需隔離，但不允許旅遊目的的入境。 經濟界和旅遊行業中，有人指出日本“在全球吸引遊客的競爭中落後，被逼成為觀光孤立國”（日本旅遊業協會會長高橋廣行語）等，出現了要求大幅放寬邊境口岸對策的意見。 政府2020年12月敲定的觀光需求復甦計劃中雖寫明“試行得到管理的小規模分散型旅遊團”，但因新冠疫情擴大而暫緩實施。（完）