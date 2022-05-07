日本財產險巨頭以保險支持民間企業探月

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【共同社5月7日電】日本財產險巨頭為了支持民間企業開展月面探測，正在致力於開發補償登陸船故障等造成的損失的保險商品。在國內外企業關注月面開發的形勢下，財產險巨頭活用降低風險的保險機制，為日本的太空創新企業提供支撐。 三井住友海上火災保險公司將在年內與計劃探月的ispace公司（東京）簽訂保險合同。ispace擬2022年底前後使用美國太空探索技術公司（SpaceX）的火箭，把登陸船送上月球，將利用保險補償從發射至月面著陸期間發生的損失。 雖然保費未定，但有估算認為損失額將達到100億日元（約合人民幣5億元）。據稱若以此為前提，那麼保費約為10億日元。 東京海上日動火災保險公司開發了面向爭取實現全球首個民間企業探月的Dymon公司（東京）的保險。如果因Dymon研發的探測車或者通信故障導致未能實現最初目標，就將補償探測車生產費和到月面的運輸費等。 損保日本公司雖然沒有探月相關保險合同計劃，但與從事小型人造衛星研發的Synspective公司（東京）締結了資本業務合作關係，表示“把開發面向太空產業企業的新保險納入了視野”。 太空開發此前一貫由政府主導推進，但近年來著名經營者埃隆･馬斯克率領的SpaceX等民間企業非常活躍。財產險相關人士預測說：“未來，與月面基地建設和旅行相關的新保險的需求將高漲。”（完）