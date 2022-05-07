國交省擬取消知床觀光船運航公司業務許可

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【共同社5月7日電】7日採訪日本國土交通省相關人士獲悉，關於觀光船“KAZU 1”在北海道知床半島海域沉沒的事故，國交省正在探討對運航公司“知床遊覽船”採取最為嚴厲且沒有先例的取消業務許可的處分。事故發生到7日已滿兩週。迄今相繼查出該公司疏於運航管理。國交省對此高度重視，實施特別監查，加緊查清致14人死亡、12人下落不明的重大事故全貌。 據國交省介紹，基於《海上運送法》的行政處分中，取消業務許可最為嚴厲，適用於違反該法或業務許可條件的情況，但迄今並無處分先例。 圍繞該公司，現已查明在事故發生時，擔任運航管理者的社長桂田精一（58歲）離開事務所，也沒有運航管理輔助者，無法與出航的船長保持定期聯絡。有當地相關人士指出，從桂田的實際工作經驗來看，不具備運航管理者的資格。 此外，該公司申報了手機作為船與陸地的通訊手段，但在多半航路上信號不暢。國交省調查認為，這樣的實際運航情況違反《海上運送法》，導致了事故的發生。 觀光船沉沒事故仍有12人下落不明，第1管區海上保安總部（小樽）等7日派出8艘船舶、8架飛機繼續搜尋。（完）