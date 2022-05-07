吉野家招聘會擅自以外籍為由取消參加者預約

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【共同社5月7日電】日本吉野家控股6日透露，曾對預約參加牛肉飯連鎖店“吉野家”招聘說明會的大學生，擅自判斷其為外國國籍而予以回絕。給出的解釋是“獲得簽證非常困難”。社交網站（SNS）上紛紛批評吉野家的應對，認為這是以國籍為由予以排擠的歧視性做法。 吉野家的招聘網站上寫著“為了給組織注入活力，持續積極錄用外籍員工”。對外宣傳和實際招聘是否存在差異似乎也有必要給出說明。據稱從可能來自遭回絕的大學生的SNS發文來看，此人是日本國籍。 據吉野家控股稱，吉野家招聘負責人根據大學和居住地等信息，判斷說明會預約參加者中的一人是外籍，於是向其發送寫有“很難取得工作簽證，即使獲得內定也有可能無法入職”等內容的郵件並取消了預約。據稱從2021年1月左右就已開始採取相同的應對。 吉野家控股解釋說，由於過去存在未能取得簽證而不得不取消內定的情況，“考慮到被取消者的心情，不得已予以拒絕”，並表示“（以取得簽證為錄用條件等的）說明不充分，對希望參加人員的聯絡也有欠缺之處。非常抱歉”。 圍繞吉野家，在今年4月由早稻田大學主辦的面向社會人士的講座上發表了蔑視女性且無視人權言論的高管剛剛被解職。（完）