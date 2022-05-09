水產廳開展“海底耕耘”欲恢復漁業資源

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【共同社5月9日電】為了在沿岸海域恢復章魚和海苔等水產資源，挖掘海底讓營養成分擴散至水中的“海底耕運”舉措在日本拓展開來。持續海底耕耘10年以上的兵庫縣漁協發現在一部分海域，有的魚類的捕撈量恢復了。另一方面，依賴經驗和直覺之處較多，水產廳正提供支援，加緊確立有效的手法等。 在瀨戶內海的兵庫縣近海，章魚和玉筋魚捕撈頗為有名，但捕撈量此前趨於減少。據該縣等介紹由於近年來水質日益改善，海中的氮和磷等營養成分減少，作為魚類食物的浮游生物也減少了，這可能是原因之一。 兵庫縣明石市的明石浦漁協力爭恢復捕撈量，2008年啟動了海底耕運。用漁船拉動投到海底的鐵製專用器具，將積聚在泥沙中的營養成分挖起，擴散至海中。2021年實施了10次以上，多的時候由數十艘船開展作業。 該漁協負責人戎本裕明表示“有的地方有效，有的則無效。需要科學性證明”。據稱也會受海洋深度和水流速度影響，效果的持續性也是難題。 這種海底耕運還在秋田縣、福井縣、廣島縣等地實施。福井的蟹類捕撈量有所增加等，可見一定的效果，但摸索著推進的地點較多。水產廳負責人說：“將收集數據，分析適合的頻率和時間。”（完）