日團隊藉助DNA解析提出日本狼起源新觀點

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【共同社5月10日電】日本山梨大學講師瀨川高弘（古代環境DNA）等人的研究團隊日前基於化石的DNA解析，提出了有關日本曾有很多但二十世紀初滅絕的日本狼的新觀點。該團隊認為，日本狼是由很久前來到的巨狼和約37000～14000年前來自歐亞大陸的狼雜交後在日本列島上誕生的。進化過程可能比傳統觀點所認為的要複雜得多。 小型的日本狼被視為最晚在約9000年前已存在於日本。另一方面，化石分析結果也顯示，2萬多年前的日本曾有過世界上最大級別的巨狼。關於兩者間的關係曾有大型狼小型化、分屬不同種的假說，但此次研究發現並非是這兩種假說。 研究人員從在栃木縣佐野市發現的35000年前的巨狼化石和5000年前的日本狼化石中，提取了DNA並進行基因解析，確認了兩者之間存在遺傳關係，且與如今在大陸上生存繁衍的譜系也存在聯繫。 研究人員認為，巨狼最早於57000～35000年前從大陸進入日本列島。此後，日本狼的祖先與留在大陸上的巨狼的後代在約37000～14000年前再次從大陸進入日本，與先到的巨狼進一步雜交。該成果發表於10日出版的美國科學雜誌《當代生物學》上。（完）