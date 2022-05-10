詳訊：日本2021年度家庭消費支出增加1.6%

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【共同社5月10日電】日本總務省10日公佈的2021年度家庭收支調查結果顯示，兩人以上家庭每戶月均消費支出為280,935日元（約合人民幣1.4萬元），剔除物價變動因素後實際較上年度增加1.6%。這是4年來首次增加，增幅創下9年來新高，上次達到1.6%是在2012年度。2020年度因新冠疫情大幅減少4.9%，受基數效應影響2021年度在外出就餐、旅遊等方面回升。 不過，2021年度家庭消費支出少於2019年度的291,235日元，尚未能從疫情中完全恢復。從支出項目來看，“交通”增加22.9%，“住宿費”增加19.9%，增幅較大。“外出就餐”也增加了6.4%。 同時公佈的3月消費支出為307,261日元，同比減少2.3%，3個月來首次減少。據分析，新冠疫情的影響持續以及俄羅斯進攻烏克蘭導致物價上漲，不少家庭選擇抑制支出。 從項目來看，去年明顯受宅家需求拉動的“水電燃氣費”回落3.2%。“食品”也減少2.5%，特別是價格上漲的洋蔥等消費下滑。 進行季節調整後環比增長4.1%。在新冠疫情防止蔓延等重點措施解除後轉增。 除個體戶等之外的工薪家庭消費支出實際同比減少1.6%，為343,686日元。（完）