獨家：美總統拜登擬訪日期間考察太空相關項目

Newsfrom Japan

【共同社5月11日電】11日獲悉，美國總統拜登正在探討22～24日在就任後首次訪問日本之際，在東京考察太空相關項目。多名外交消息人士透露了此事。拜登瞄準與中國和俄羅斯的競爭，有意在此次訪日之際聚焦從經濟和軍事兩方面來看重要度增加的太空和科技領域，促進日美在經濟安全上加強合作。 候選考察地是三井不動產公司2020年在東京都中央區作為太空商務交流據點開設的“X-NIHONBASHI TOWER”，是日本橋再開發項目的一環。不僅有日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和利用高端技術開發月面探測車的企業等入駐，還有舉辦活動的空間，也舉辦有關太空的展示等。 美國國防部旗下的國防情報局（DIA）在今年4月發佈的報告中，表露危機感稱“中俄把自己定位為太空大國，試圖制定新的規範”。在各國就太空開發展開激烈競爭的形勢下，日美兩國政府在太空安全和太空商業活動等各種領域擴大合作。日本已表態參與美國主導的2025年載人登月的“阿爾忒彌斯計劃”。 拜登本月23日將與首相岸田文雄會談，24日出席日美澳印“四邊機制”（Quad）首腦會議。屆時將探討如何應對中國和俄羅斯，還將商談太空領域的合作與課題。 日美兩國首腦在今年1月的線上會談中，確認推進太空領域的合作。Quad首腦也在去年9月華盛頓會議的聯合聲明中，寫明包括共享地球觀測衛星的數據等擴大合作。（完）