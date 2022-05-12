札幌市探討舉辦冬奧會意義以擴大申奧支持

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【共同社5月11日電】力爭舉辦2030年冬奧會和冬殘奧會的日本札幌市10日，召開了官民聯合打造申奧氛圍的全國組織“宣傳委員會”的首次會議。探討將向國內外發出的舉辦奧運的意義並在年內彙總。例如氣候變化對策和實現認可相互差異的共生社會等，會議將具體展示力爭實現的奧運姿態和舉辦的好處，希望獲得更多國民的支持。相關內容還將寫入向國際奧委會（IOC）提交的舉辦計劃。 委員有奧運和殘奧運動員、政治和經濟界代表等約30人。擔任會長的札幌商工會議所主席岩田圭剛表示：“對於構建了包含整個日本的態勢，我受到了鼓舞。將出台有助於在全國醞釀（申奧）氛圍的訊息。” 預計IOC將在年內篩選2030年冬奧會候選地，在2023年5～6月的全體會議上敲定。札幌市是東京奧運會的馬拉松與競走賽場，運營能力得到了IOC的肯定，被視為熱門候選。 札幌市3月實施的詢問是否申奧的居民問卷調查結果顯示，贊成派佔過半數。但當地對辦賽經費等的不安也根深蒂固。考慮到東京奧運出現了批評舉辦的意見，會上有多名委員提出，有必要通過積極公開信息來消除對奧運的不信任感。 在線參加會議的IOC委員渡邊守成表示札幌市在候選城市中處於優勢，但也說明稱IOC相關人士正在繼續關注居民支持的動向。渡邊說：“札幌冬奧能否真的實現，取決於市民的支持率。”（完）