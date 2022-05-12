日本25府縣新冠感染人數上升 專家建議關注

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【共同社5月12日電】向日本厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織11日開會，分析了感染情況與預測。全國近一週（4至10日）感染人數為上週的0.98倍，呈現微降，但25個府縣感染人數上升。 專家組織指出黃金週期間人員流動，流行的病毒已基本替換為傳播速度快的奧密克戎亞型毒株“BA.2”，因此“有必要關注今後的動向。” 地方的感染人數明顯增加，包括福井1.55倍、德島1.67倍等。 雖然黃金週期間診療與檢測數較少，很難準確評估感染情況，但專家組織警示稱未來“也有必要設想（感染者）報告數增加的情形”。 此外，專家組織評估稱20多歲人群呈現在餐飲場所感染比例上升的趨勢，指出需關注20多歲感染者增多是否會導致今後疫情蔓延，觀察對老年人感染情況及醫療的影響。 京都大學西浦博教授等人的團隊在會上彙報了不明原因的兒童急性肝炎相關分析，該肝炎在日本及歐美相繼出現病例。團隊介紹調查39國數據後發現，報告兒童肝炎的國家與未報告國家相比，奧密克戎毒株累計感染人數更多。 專家組織主席脇田隆字強調，這一分析結果並不能證明感染奧密克戎毒株與肝炎發病之間存在因果關係，表示“也存在其他影響因子，有必要注意觀察”。（完）