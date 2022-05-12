獨家：日本警察廳發文要求各地避免歧視性盤問

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【共同社5月12日電】近日採訪日本警察廳獲悉，該廳去年12月向各都道府縣警方下發文件，要求避免會被誤解為種族歧視的盤問。文件提出了注意事項，稱“在判斷盤問對象時，不能僅將容貌、服裝等外表作為依據”。以種族、膚色為由認定具有犯罪傾向的行為被稱為“種族形象定性”，美國駐日使館同月在“推特”稱，在日本出現了多起疑似此類事例的盤問。 日本國會也在今年3月就警察盤問等種族形象定性問題進行過質詢，國家公安委員長二之湯智表示，有意展開全國範圍的實情調查。 據相關人士透露，去年12月美使館發推後，警察廳向各都道府縣警方發文。文件中要求，朝著歲末年初加大犯罪打擊力度，同時為避免盤問被誤解為偏見或歧視，要求不能僅根據外表判斷必要與否。 作為被誤解為歧視或偏見的事例，附件資料中列舉了“種族、宗教、國籍”等。此外還要求顧及LGBT等性少數人群，呼籲“希望徹底指導（警察），以嚴格避免不恰當和不謹慎的言行”。 關於“種族形象定性”所存在的問題，今年3月立憲民主黨議員在參院內閣委員會會議上提問。該議員介紹了外籍男性在東京都內開車被警察攔下，“以外國人開車很少見”為由要求出示駕照的事例，質詢了政府見解。 二之湯表示“未掌握”具體事例和數量，避免提及個別事例。但他強調“不允許以種族、國籍等為由判斷是否實施”。他還稱，鑑於有外國血統的人分佈在各地，“必須在全國範圍內展開調查”。（完）