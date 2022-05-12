日本專家開會驗證政府新冠防疫措施

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【共同社5月12日電】對日本政府的新冠防疫措施實施驗證的專家會議（主席：自治醫科大學校長永井良三）11日，在東京都內召開了首次會議。對迄今的醫療供應體制和行動限制等措施進行驗證，在6月彙總寫明應調整之處等的建議。會議將探討強化指揮塔功能的舉措，以便在疫情蔓延時迅速應對。政府將根據建議，推進制定包括修改“新冠特別措施法”和“感染症法”在內的中長期對策。 設置專家會議的目的在於客觀地評估緊急事態宣言和邊境口岸對策等迄今的政府防疫舉措，為以後的傳染病危機做好準備。今後將多次開會並傾聽相關人士的意見。 經濟再生擔當相山際大志郎在會上致辭說：“需要在全部切實驗證迄今做了哪些（抗疫）鬥爭的基礎上，為以後做好準備。” 有專家對是否有必要嚴格限制行動提出質疑，也有意見稱應該彙總傳染病相關信息讓有關人士能夠活用等。此外，雖然基於防疫措施要求民營醫院提供合作，但出現了未獲響應的情況，據悉有人指出“特定的醫院和相關人士承受了負擔”。 會後，日本Primary Care聯合學會理事長草場鐵周向媒體表示：“有人發燒了卻無法看病，有人在家裡去世卻無法聯繫到醫療機構。我想這是（應該解決的）課題。”社會學家古市憲壽指出，若進一步完善好醫療體制，那麼有些情況下就無需呼籲國民避免外出等。（完）