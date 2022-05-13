調查顯示厚勞省半數職員不推薦到本單位工作

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【共同社5月13日電】關於職場滿意度的調查結果顯示，半數職員不認為日本厚生勞動省是個好工作單位，不予推薦。在新冠疫情應對工作長期持續的形勢下，尤其是25～39歲的年輕職員回答“不推薦”的比率較40歲以上的更高，對職場不滿意的傾向顯著。 調查由厚勞省於今年1月實施，在總部工作的1476人做出了回答。對於“認為厚勞省是個好工作單位，可以向家人和朋友推薦”的設問，745人表示無法推薦，佔總數的50%。其中，260人回答“完全並非如此”，485人回答“並非如此”。 2020年11月的上次調查中，回答“完全並非如此”和“並非如此”的合計佔56%。此次則略有改善，但職場環境、職業生涯規劃、工作方式改革仍是課題。 此次就是否推薦到本單位工作展開調查，把職場滿意度分為從2.0至4.5的5個等級，將回答結果數值化。結果，55歲以上人群超過了3，但25～39歲人群則低於2.5。年齡層不同，結果也不同。 此外，回答“兩年後不會繼續工作”的人佔19%，與上次的20%基本持平。 厚勞省設置了討論組織和工作方式的“改革執行組”，成員也包括年輕人。今後的小組討論將活用本次調查結果。（完）