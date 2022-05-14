沖繩將迎回歸50週年 和平遊行抗議基地問題依舊

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【共同社5月14日電】沖繩縣15日將迎來從美國治下回歸日本50週年，當地14日舉行了要求消除過重美軍基地負擔的“和平遊行”。隊伍從周圍密佈住宅和學校、被稱為“世界第一危險的美軍基地”的普天間機場（宜野灣市）附近開始，行進約9公里至嘉手納基地（嘉手納町等），表達了沖繩民眾在回歸時抱有的“無基地的和平島”願望。 沖繩回歸至今已過去半個世紀，但仍有7成的駐美日軍專用設施面積集中在僅佔日本國土面積0.6%的沖繩。日美兩國政府1996年就歸還普天間機場達成一致，但該縣反對中央政府推進向名護市邊野古搬遷，對立仍在持續，歸還機場一事尚未實現。 在雨中，約1000名參加者圍上寫有“實現沒有基地的沖繩”的頭帶，從宜野灣市民會館前開始行進。大家在沖繩市的嘉手納基地第二大門前，舉拳齊呼口號“阻止邊野古新基地建設”、“修改日美地位協定”。 1978年開始的和平遊行是回歸之日的慣例活動。此前因新冠疫情連續兩年暫停，此次恢復舉行，為期一天，行進路線也縮短了。 15日在沖繩和東京兩個會場將同時舉行紀念儀式，天皇和皇后將在線出席。（完）