大分大學和JAXA研究竹纖維用於衛星零部件

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【共同社5月16日電】大分大學正在與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）開展共同研究，爭取把從大分縣產竹子裡抽取的纖維用於人造衛星的零部件。與以往材料相比，竹纖維對觀測設備性能的負面影響較小，或許還可以削減令人頭疼的“太空垃圾”。研究團隊多次開展耐久性等試驗，力爭投入實用。 共同研究自2021年11月開始。從竹子裡抽取纖維，在水中精細分解製成被稱為“纖維素納米纖維”的材料。計劃將其乾燥後用於生產人造衛星的零部件。據悉，考慮把該材料用於製造保護觀測設備和面板的箱子等，但具體尚未敲定。 據JAXA介紹，人造衛星的零部件使用金屬或塑料，但真空中會產生揮發性氣體，若附著在觀測設備的鏡頭和鏡面上，那麼數據精確度會下降。 纖維素納米纖維產生的揮發性氣體較少，加之重量較輕，適合用作太空相關材料。研究團隊今後將調查該材料在受電磁波影響的太空中的耐久性和強度，評估能否投入實用。 結束運用的人造衛星殘骸等漂浮在太空中，成為了國際性問題。該材料的開發者、大分大學理工系副教授衣本太郎指出，若是來自竹子的材料，“進入大氣層之際燃盡的可能性很大，不容易成為垃圾”。他還表示在閒置竹林增多的情況下，此舉在有效利用竹子上也有意義，“是對地區和太空產業雙方均有利的理想材料”。（完）