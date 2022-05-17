關注：美醫療團隊計劃明年啟動豬腎移植人體臨床試驗

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【共同社5月17日電】16日獲悉，美國馬薩諸塞州綜合醫院的醫生河合達郎（移植外科）等人的團隊計劃最快明年啟動新療法的臨床試驗，把通過基因編輯降低排異反應風險的豬腎臟移植給人類患者。該團隊正在與美國食品藥品管理局（FDA）磋商，若能獲批可能成為全球首例豬腎移植人體的臨床試驗。該團隊力爭將其確立為醫療手段。 豬的腎臟及心臟移植相關研究是為了彌補人體器官移植的供體不足。雖然以前也有過實施事例，但僅是對無其他療法的患者及腦死亡患者的實驗性嘗試。美國今年移植了豬心臟的一名男性在約2個月後死亡。有觀點認為這顆心臟感染過豬特有的病毒是原因之一，在腎臟移植的臨床試驗中，安全性及移植後使其長期發揮作用也成為重要課題。 在以猴子為對象的約40例移植試驗中，也有腎臟工作500天以上的情況。河合表示：“期待移植的腎臟能存活3年以上。若能取得好成績，將會給因缺乏供體而無法擺脫人工透析的患者帶來希望。” 該團隊與開發豬基因編輯技術的美國公司eGenesis合作，為避開人體免疫系統的攻擊，進行了10處以上的基因編輯。例如使形成目標蛋白的豬特有基因失效，加入可形成人體蛋白的基因等。 今年秋季開始，該團隊將在人體腎移植中嘗試使用可大幅抑制免疫機能的新抗體藥物，並檢驗其效果和安全性。如果發現有用，最快明年將使用該藥實施豬腎移植人體的臨床試驗。 根據設想，受試者為血管脆弱難以接受透析的腎衰竭患者，以及65～70歲左右雖...