國交省將探討要求鐵路公司提前新幹線抗震施工

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【共同社5月17日電】鑑於3月發生觀測到震度6強（日本標準）的地震導致東北新幹線受損並長期停運，國土交通省17日表示將朝著要求JR各公司提前新幹線抗震施工的方向，啟動技術層面等的探討。若預測技術上可以提前，那麼為了籌措費用，也會討論是否允許車票漲價。 國土交通相齊藤鐵夫在當天內閣會議後的記者會上，宣佈31日將召開有關新幹線抗震加固和脫軌對策的驗證委員會第一次會議。他表示“將廣泛探討提前加固和優先順序等”，擬基於探討結果在國交省內討論費用負擔的理想方式。 據JR東日本介紹，3月16日深夜的地震導致東北新幹線“山彥223”號17節車廂中16節脫軌，6名乘客受傷，電線桿和鐵軌等約1000處受損。到全線重新通車耗費了約1個月，到恢復按常規時刻表運行耗費了約2個月。 JR東日本自阪神大地震以來的約25年間，合計投入約5000億日元（約合人民幣261億元）用於新幹線和普通鐵路的抗震化。今後也計劃每年投入200億～400億日元。但從東北和上越新幹線所需各處來看，截至3月底，約2萬根混凝土電線桿的抗震化率僅為11.25%，約5.5萬個高架橋橋墩的抗震化率為66.55%。 據國交省介紹，現行機制是由該省批准車票價格更改，按規定僅允許在收支出現虧損之際漲價。不過，該省表示考慮到抗震化和陳舊化對策的必要性，將徹底修改包括新幹線在內的鐵路車票體系。2月啟動的另一個專家研討會已在討論，將於6月彙總中期報告。...