IAEA安全審評小組將調查美濱核電站3號機組

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【共同社5月18日電】日本關西電力公司17日宣佈，國際原子能機構（IAEA）的“長期運行安全審評”（SALTO）項目小組將對服役超過40年並已重啟的美濱核電站3號機組（福井縣美濱町）展開調查。這是該小組首次在日本展開調查，將在2024年度結束前實施。 據關電透露，小組為10人左右規模，將用約2週時間對設施的老化管理情況等進行調查。確認組織體制和運營狀況，檢查是否符合長期運行的安全標準，然後將向關電提出改進建議。2026年度將再次來到日本，對建議的落實情況進行再調查。 關電3月通過經濟產業省資源能源廳提出了申請。 關電高濱核電站所在地高濱町的居民東山幸弘（75歲）對調查提出質疑稱：“就算IAEA認為安全，也無法改變服役超過40年的事實。無法打消人們對核電站老化引發事故的擔憂。” 美濱核電站3號機組去年6月在“原則上40年，最長延長20年”的現行規則下首次重啟。目前因為正在按規定實施旨在反恐的“特定重大事故等處理設施”建設工程而暫停運轉。（完）