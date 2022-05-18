4月訪日外國人達到近14萬 約2年來首破10萬大關

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【共同社5月18日電】日本國家旅遊局18日公佈的估算數據顯示，4月訪日外國人數為13.95萬人，是上年同期的13倍。超過10萬人為25個月來首次，上次是2020年3月。新冠防疫邊境口岸對策放寬，單日入境人數上限擴大至1萬人，商務人士、留學生和技能實習生等入境增加。但人數仍較新冠前的2019年4月減少95.2%。 觀光廳18日宣佈，為重啟以旅遊為目的的入境，最快下週將開始實施小規模團隊游實證項目。邀請對象為美國、澳大利亞、泰國、新加坡4國的旅行社相關人士等。 預計將有10至15組4人以下團體、共約50人參加，在取得都道府縣同意的地區旅遊，檢驗防疫措施。6月以後擬正式接待訪日遊客。 4月訪日外國人從主要國家和地區來看，最多的越南達2.98萬人，其後依次為中國2.24萬人、印度尼西亞1.17萬人、菲律賓8500人。 4月出境的日本人為12.92萬人，是上年同期的近4倍，較2019年4月則減少92.2%。（完）