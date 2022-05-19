自民黨將要求政府撥款20萬億日元推進去碳化

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【共同社5月18日電】日本自民黨17日彙總建議，要求日本政府今後10年向可再生能源領域等至少財政撥款總計20萬億日元（約合人民幣1萬億元），以實現去碳化社會。該建議將於近期向首相官邸提交。此舉是呼應政府估算10年內官民需要投資總計150萬億日元，展現以政府扶持促進產業界投資的姿態。 建議指出，“應通過大膽的扶持措施與基於民間資金的堅實金融措施，應對（去碳化的）資金需求”，認為有必要以支援企業的研發等為目的，10年內持續每年2萬億日元的財政撥款規模，並設想擴大既有的基金等。自民黨的建議參考了日本經濟團體聯合會（經團聯）上月公佈的報告，其中提出為促進去碳化的民間投資，每年需要約2萬億日元的政府財政扶持。 為普及氫、氨等新能源，建議還要求政府幫助填補與既有燃料之間的價格差。為了使官民對產業結構轉換的預期保持一致，建議認為有必要大致在年內製定具體的時間表。 此外，在俄烏衝突造成原油價格上漲導致電費漲價和電力供需緊張的背景下，建議強調了運用核電的必要性，並主張提高原子能規制委員會審查工作的效率，切實推進重啟。建議還要求研發通過輕量化實現可掛壁的下一代太陽能電池。 經濟產業省本月13日公佈了為實現去碳化而正在制定的“清潔能源戰略”的中期報告，估算2030年需要17萬億日元，未來10年總計需要150萬億日元的官民投資。（完）