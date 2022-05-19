獨家：日美首腦會談後將公佈文件合作促日本登月

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【共同社5月19日電】採訪相關人士獲悉，美國總統拜登訪日與日本首相岸田文雄23日舉行會談後，兩國政府擬公佈寫有日籍宇航員未來登月等“共通目標”的文件。這是通過美國主導的國際合作推進探月工程，帶動未來火星探測的“阿爾忒彌斯計劃”的一部分。文件將強調日本人在月球表面和繞月軌道上的新基地大展拳腳的機會。並且寫入，將在2023年簽署今後數十年擴大日美合作的太空框架協定。 太空合作或列入首腦會談後公佈的寫有兩國合作事項的說明文件中，目前正在協調。日本計劃在通過無人貨運飛船運輸物資等方面作出貢獻，但日籍宇航員能否活躍則受美方想法的影響。 日本政府2019年10月表態參加“阿爾忒彌斯計劃”。日本力爭成為繼美國後第二個登月的國家。岸田去年12月在宇宙開發戰略總部會議上表示，“力爭2020年代後半期實現日籍宇航員登月。” 日美、俄羅斯、加拿大等運用的國際空間站（ISS）2025年後何去何從還未決定。美國力爭延長使用至2030年，但俄羅斯進攻烏克蘭後美俄關係惡化可能會造成影響。 在各國開展的太空開發項目中，中國迅速崛起導致其軍事重要性增加。日本並沒有自己的載人航天飛船，其戰略是通過與美國構築長期合作關係，在ISS結束運用後也維持一定影響力。（完）