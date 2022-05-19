日本擬不再建議學齡前兒童一律戴口罩

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【共同社5月19日電】日本政府18日已開始探討調整新冠防疫做法，不再建議保育園、幼兒園等滿2歲的學齡前兒童戴口罩。在向厚生勞動省建言獻策的專家組織會議上，部分人士擬最快19日提出“不要求一律戴口罩”的建議。政府考慮收到建議後告知國民相關想法。 據悉，建議中還將涉及小學生以上兒童及成人的佩戴。對於室內及公共交通等感染風險較高的情況，現階段繼續建議佩戴。對於室外，將提出“在與他人保持距離，不可能講話或有飛沫的地方也可不戴”。 海外越來越多的國家已不再強行要求戴口罩。鑑於日本也有必要梳理必須戴和可不戴的情況，專家圍繞建議做了討論。 由於奧密克戎毒株蔓延導致兒童感染者驟增，日本政府2月修改了新冠對策基本應對方針。作為防疫對策，就滿2歲學齡前兒童稱“從發育狀況判斷可戴口罩的兒童，在可能範圍內建議暫時佩戴”。 但也有專家認為此舉存在中暑的風險，且很難持續正確佩戴口罩，出現了謹慎意見。（完）