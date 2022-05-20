獨家：日美首腦會談聯合聲明擬強調合作探月

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【共同社5月19日電】19日採訪相關人士獲悉，日美兩國政府考慮在聯合聲明中，寫進再次確認日籍宇航員將搭乘美國主導的國際探月“阿爾忒彌斯計劃”使用的新太空基地“門戶”（Gateway），內容是再次強調探測的合作關係。23日的日美首腦會談後，計劃與寫有日籍宇航員未來登月等“共通目標”的文件一起公佈。 聯合聲明中，預計在太空開發方面長期合作的日美兩國將表示日籍宇航員參加阿爾忒彌斯計劃，以及在載人和無人探月方面合作。圍繞兩國合作關係的談判將盡快彙總，在2023年簽訂太空框架協定。 此次是訪日的美國總統拜登與日本首相岸田文雄討論太空開發方式的寶貴機會，日本政府相關籍士強調“首相和總統直接提及（日美合作關係）意義重大”。 日美歐等參加的阿爾忒彌斯計劃除建設Gateway之外，還將在月球表面設置居住設施、發電設備和載人探測車。日本力爭最快本世紀二十年代下半期成為繼美國後第二個登月成功的國家。 日本的宇宙政策委員會16日討論了有關修改《宇宙基本計劃》進度表的重點事項，除了力爭實現日籍宇航員登月之外，還總結了推進國際合作探測火星計劃的討論等方針。（完）