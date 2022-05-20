專業潛水員搜索知床沉船內部 未發現失蹤者

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【共同社5月20日電】有關觀光船“KAZU 1”在北海道知床半島海域沉沒的事故，日本海上保安廳委託的專業公司“日本Salvage”的潛水員19、20兩日以深海作業的“飽和潛水”方式對船內進行了搜索。據海保透露，未發現失蹤者。 事故發生到23日將滿1個月。這是第一次直接調查沉入約120米深海底的船內外情況。據稱今後將繼續實施面向船體打撈的調查工作。 據海保和斜裡町的現場對策總部稱，3名潛水員19日下午4時許乘吊放式潛水鐘來到水深約100米處，其中2人在下午5時許進入沉船內部。海底的作業在下午6點半左右結束。20日也以一樣的方式展開搜索。 失事觀光船上26名乘客船員中，迄今14名乘客被發現，均已死亡。包括2名船員在內的12人至今下落不明，第1管區海上保安總部（小樽）等方面19日繼續派船舶和飛機進行搜索。在俄羅斯實際控制的北方四島國後島附近，也有2艘巡邏船在海面上展開調查。 作為飽和潛水據點的日本Salvage公司的作業船“海進”號19日上午7點前後到達沉船事故海域。潛水員待在封閉空間內一段時間，吸入氦氣和氧氣的混合氣體，使身體適應海底水壓後展開了搜索。（完）