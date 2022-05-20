岸田表示為去碳化提供20萬億日元財政支援

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【共同社5月20日電】日本政府19日在首相官邸舉行討論能源政策的專家懇談會。由於經濟產業省彙總了旨在實現去碳化社會的清潔能源戰略中期報告，首相岸田文雄在會上，就據估算需要20萬億日元（約合人民幣1萬億元）的政府財政支援表示，將討論確保財源用於投資支援。他還透露稱，今夏將在官邸設置深化去碳化討論的新會議。 有關投資支援的財源，岸田表示將通過發行名為“轉型債券”的債券來確保。有關去碳化的基建和金融框架等10年期間的總體時間表也將在今後製定。岸田在會上稱“為吸引民間的長期巨額投資，將迅速籌集資金並明確政府的參與”。 岸田還表示將把引進對排放二氧化碳（CO2）徵稅的“碳定價”（CP）構想具體落實。環境相山口壯向媒體稱，將推動轉型債券和碳定價配套引進，並表示“希望把構想具體化”。 清潔能源戰略是使全球變暖對策帶動經濟增長的岸田的重點政策，在去年10月提出。經產省本月13日公佈中期報告，預計官民合計截至2030年每年需要17萬億日元、今後10年需要150萬億日元的投資。與此相呼應，自民黨彙總了建議草案，要求政府在今後10年至少提供總計20萬億日元的財政撥款。（完）