詳訊：岸田內閣支持率創新高 多數人贊成放寬口罩令

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【共同社5月22日電】共同社21、22日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，對於政府放寬新冠防疫相關的戴口罩規則，53.9%的人認為“恰當”。有關政府應優先應對的事項，選擇“經濟活動”和“傾向於經濟活動”的回答共計達53.7%，超過了“防疫”和“傾向於防疫”相加的44.6%。岸田內閣支持率為61.5%，較4月的上次調查上升2.8個百分點，創上台後新高。不支持率為21.8%。 日本政府20日發佈見解稱，如果在戶外幾乎不交談，則沒有必要佩戴口罩。調查結果顯示，對於口罩規則，29.9%的人認為“不應放寬”，15.2%的人認為“應進一步放寬”。對於提高入境人數上限等邊境口岸對策，贊成意見佔65.5%。對政府的新冠應對“予以肯定”的回答較上次升高7.2個百分點，達到67.9%。 有關日本政府迄今圍繞俄羅斯進攻烏克蘭的應對，71.2%的回答予以肯定，較上次增長8.6個百分點。 關於日本的防衛費，回答“應適度增加”的佔比最高，為43.1%。之後依次為“保持現狀即可”（35.8%）、“應大幅增加”（11.7%）、“應適度削減”（5.3%）、“應大幅削減”（2.0%）。 第一屆和第二屆岸田內閣此前的最高支持率為60.5%，出現在第二屆內閣上台後不久的去年11月。（完）