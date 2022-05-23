實驗顯示火山灰堆積12厘米時雙驅汽車難行

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【共同社5月23日電】日本山梨縣富士山科學研究所等研究團隊日前彙總實驗結果，一旦火山灰堆積厚度達到12厘米，雙輪驅動的汽車將無法開動。高級研究員吉本充宏呼籲，“如果一輛汽車停下，道路就無法使用。為了修復工作，也希望不要使用汽車疏散。” 實驗結果預計將用於修訂疏散計劃，該計劃由山梨、靜岡和神奈川3縣等組成的“富士山火山防災對策協議會”推進。 去年10月至11月，團隊在富士山腳的公園停車場鋪上火山灰和火山渣，模擬噴發後的道路進行測試。通過調整火山灰厚度、道路傾斜度等準備了數條線路，設置了車輛重量、驅動方式等9種模式行駛。 火山灰等堆積達到約12厘米的線路上，傾斜度為2至3度時，前輪驅動和後輪驅動車也都在途中無法前進。火山渣厚度達到20至30厘米的平路上也出現相同情況。 原因在於輪胎下陷出現空轉。即使安裝金屬或樹脂鏈條也沒有效果，一些情況下反而會縮短行駛距離。實驗結果顯示，一旦火山灰等堆積，踩下剎車到車輛停下的距離變長，或存在難以過彎的傾向。（完）