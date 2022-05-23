京都大學開發出新的昆蟲基因組編輯技術

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【共同社5月23日電】日本京都大學等的研究小組日前開發出了簡單編輯昆蟲基因組（全部遺傳信息）的方法。以往是將編輯所需的藥劑注射到昆蟲卵中，新方法是注射到產卵前的雌性成蟲體內。研究小組的京都大學教授大門高明（昆蟲生理學）表示：“比起易碎的卵，結實的成蟲更容易注射。初中生也能注射、很簡單。” 該技術有望應用於作為糧食危機對策受到關注的昆蟲食品的技術改良等。 基因組編輯是切斷目標基因使其喪失或改變功能的技術，曾用於開發多肉的真鯛和有用成分較多的番茄，開發出高效方法的歐美研究人員2020年獲得了諾貝爾獎。 研究小組對7隻德國小蠊（蟑螂）雌性成蟲注射了藥劑。在出生的約240隻蟑螂中，有兩成的個體基因組被編輯，無法生成色素、眼睛是白色。據分析注射的藥劑順著體液進入了後來發育為卵子的細胞。對一種獨角仙甲蟲也進行了同樣的實驗，結果顯示半數以上被編輯了基因組。 以往的方法需要昂貴的器材和熟練的技術，而且若有堅硬的外殼等保護將難以注射。新開發的方法是在成蟲的卵巢附近注射，據稱只需短期訓練就可學會，不過藥劑的製作必須委託專門的企業等。（完）