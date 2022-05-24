WEF發佈旅遊業競爭力報告 日本首次榮登榜首

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【共同社達沃斯5月24日電】世界經濟論壇（WEF）24日發佈的2021年版《旅遊業競爭力報告》中，日本首次榮登榜首。雖然日本目前因新冠疫情暫停接納外國遊客，但作為其強項的交通基礎設施及文化資源等獲得肯定。這對力爭從疫情打擊中恢復的日本旅遊業來說，或將成為利好消息。排名第二和第三的分別是美國和西班牙。 按項目來看，日本的“航空基礎設施”、“文化資源”排第四，“地面和港口基礎設施”排第六，位列前茅。“自然資源”排第12。應改善的領域則包括排在107位的“氣候變化應對”等。 總排名第四和第五分別是法國和德國。除日本外，排名靠前的均為歐美國家。亞太地區的國家中，澳大利亞排名第七，新加坡排名第九。中國位列第12，韓國位列第15。 排行榜以全球117個國家和地區為對象，兩年彙總一次。日本以觀光立國為目標，致力於吸引訪日遊客，得以提升排名。日本在上次2019年版中排名第四，但評價標準從本次開始有所改變，據稱按新標準的話，上次排名相當於第二。（完）