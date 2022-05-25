第一批外國人團隊游測試參加者抵達日本

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【共同社5月24日電】訪日團隊游實證項目的第一批參加者24日從美國抵達成田機場。日本政府將檢驗旨在防止旅遊過程中新冠病毒擴散的防疫措施。訪日遊客數因疫情呈現斷崖式下落，對旅遊景點等地區經濟產生了影響。政府將以實證項目為開端，完善接納外國遊客的環境，計劃6月以後逐步恢復外國遊客入境。 第一批測試參加者是來自夏威夷的6人和來自洛杉磯的1人，將分成兩組，一組到訪日光東照宮（栃木）和善光寺（長野）等，另一組到訪花卷溫泉（岩手）和最上川（山形）等地。 一行人抵達成田機場後，用了大約2小時辦理完檢疫手續等。夏威夷的旅行社社長接受媒體採訪時表示：“將在景點確認（日本人）是否進行手部消毒和佩戴口罩。這樣一來就能向客人推薦稱日本是安全的了。” 實證項目有美國、澳大利亞、泰國和新加坡4國的旅行社相關人士等共計50人參加，分成15組，將到訪12個縣的旅遊景點。 由於採取防疫措施，每組均為4人以下的小型團隊。實證項目要求參加者在旅遊景點和乘坐交通工具時也佩戴口罩，還將確認出現陽性者後的聯絡渠道等。觀光廳將面向相關行業彙總指南。 訪日遊客在2019年達到創新高的3188萬人。但之後因新冠疫情下的邊境口岸對策和各國的出入境限制而急劇減少，2021年的訪日遊客數創1964年開始統計以來新低，僅有24.59萬人。 日本政府已決定放寬邊境口岸對策，諸如6月起將單日入境人數上限從現行的1萬人增至2萬人等，但沒有明確給...