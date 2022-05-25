東京修改首都直下地震受災設想 死亡人數減少

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【共同社5月25日電】東京都25日修改了首都直下地震的受災設想並公佈報告，為十年來首次調整。通過提升建築物的抗震和不易燃燒化，東京都內的死亡人數將比2012年報告減少約3500人，為最多約6100人。建築物受損也預計減少3成以上。震災相關死亡等雖無法用數值表示，但設想的情形也首次按時間明確記載。據分析，災情仍將很嚴重，將對首都功能大有影響，專家指出有必要採取行政上的進一步應對措施以及提升居民的防災意識。 這份報告由東京都防災會議地震小組彙總，25日遞交給都知事小池百合子。據報告稱，對震源位置不同的地震進行了模擬。受災最嚴重的情形是里氏7.3級的“都心南部直下地震”，最大震度（日本標準）達到7，市中心的23區約6成地區將遭遇震度6強以上的搖晃。 報告稱，死亡人數最多的情形將達到6148人，主要原因是建築物倒塌（3209人）和火災（2482人），占到大半。建築物受損約達19.4萬棟，回家困難者約為453萬人。2012年報告設想的死亡人數為9641人，建築物受損約30.4萬棟。 據東京都稱，主要原因是截至2020年的10年中住宅抗震率從81%升至92%，火勢易蔓延的木結構房屋密集地區有所縮小等。報告還預計通過進一步推進應對措施，可將建築物倒塌和火災的死者減少到總計約800人。 地震小組組長、東京大學名譽教授平田直接受採訪稱：“設想死亡人數有所減少，但高達6000人喪生是不應該的。有必要切...