雞蛋巨頭行賄案前農相吉川貴盛被判有罪

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【共同社5月26日電】有關日本雞蛋生產巨頭“AKITA FOODS”集團前代表秋田善祺（88歲、因行賄罪等被判有罪）向前農相吉川貴盛（71歲）行賄一案，東京地方法院（審判長：向井香津子）26日對因從秋田處收取現金共500萬日元（約合人民幣26萬元）被控受賄罪、主張無罪的吉川作出判決，判處有期徒刑2年零6個月，緩期4年執行，追繳罰款500萬日元。檢方要求的是判處有期徒刑2年零6個月並追繳罰款500萬日元。 此案最大爭議點是吉川是否認識到收取的現金是賄賂。檢方在總結發言中指出，由這些現金均未寫入政治資金收支報告中等來看，吉川知曉是賄賂。檢方稱“性質極其惡劣”。 而辯護律師方認為現金意在“支援政治活動”，沒有認識到是賄賂，因而無罪。 據起訴書等記載，2018年11月至2019年8月，吉川明知秋田希望讓農林水產省反對在舒適環境中飼養家畜的“動物福利”國際標準案、從而給雞蛋業界提供便利的想法，在大臣辦公室等從秋田處收取共500萬日元。 東京地方法院2021年10月認定交給吉川的現金為賄賂，判處秋田有期徒刑1年零8個月、緩期4年執行，此後判決結果成立。（完）