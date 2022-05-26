日本秋季將設立官民基金支援去碳化項目

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【共同社5月26日電】日本修改後的《全球變暖對策推進法》在25日的參院全體會議上表決通過、正式成立，其中寫進創設對民間去碳化項目提供資金支援的官民基金。此舉意在帶動2050年實現去碳化社會，基金創設計劃在秋季前後。除了利用財政投融資200億日元（約合人民幣11億元）外，還將促進民間出資，總項目費力爭達到1000億日元規模。 新設的基金名為“去碳化支援機構”，將根據環保、對地區的貢獻、盈利性等政府規定的標準來決定支援對象的項目。引進太陽能和風力等可再生能源、保護吸收二氧化碳（CO2）的森林、廢舊塑料循環再利用等將成為候選。 新法作為機構業務寫進包括向企業出資或貸款、債務擔保等內容，還列舉了派遣擁有引進可再生能源設備經驗的專家、為順利推進項目提供建議和信息等。機構的設置時間截至2051年3月底。 此外還規定中央政府有義務努力對致力於去碳化項目的地方政府提供財政支援，通過提出跨多個年度的政府持續性支援，可使得地方政府的項目預期更為容易。 對地方政府的支援核心內容是2022年度新設的200億日元地方財政轉移支付，中央政府計劃以力爭在2030年度前實現去碳化的“領先地區”為主進行分配。（完）