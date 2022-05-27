詳訊：岸田稱6月10日起恢復接納訪日遊客

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【共同社5月26日電】日本首相岸田文雄26日表示，6月10日起恢復接納訪日外國遊客。他在東京都內演講時說：“今後也將觀察情況，爭取逐步像平時一樣接納。”為了防止新冠疫情擴大，初期將把對象限定為便於管理行程的、有導遊等陪同的旅遊團。日本目前僅允許國際航班在羽田等5個機場起降，岸田表示6月內也在新千歲、那霸兩個機場重啟。 這將是新冠疫情全球流行導致訪日遊客往來中斷以來，時隔約2年解禁。政府將重振因新冠疫情而陷入低迷的地區經濟。 政府從6月1日起，把每天入境人數上限從目前的1萬人倍增至2萬人。對於在檢疫措施分類上屬於傳染風險最低的“藍色”類國家和地區，包括日本人回國在內，免除入境時的檢測和在家隔離。 截至本月26日，“藍色”類有美國、英國、中國、韓國等98個國家和地區，相當於入境者的約8成。政府會隨時調整對象國家和地區。 以觀光目的入境日本的僅限“藍色”類，在2萬人額度內允許入境。對旅遊團人數和國內移動不設限制。安排旅遊的旅行代理店等被作為接納責任人。 在解禁前，國土交通省24日以來開展測試，邀請美國和泰國等4個國家的旅行社相關人士等巡遊觀光地。目的是確認防疫對策以及發現陽性者時的聯絡途徑等。近期將彙總面向住宿設施等行業的指導方針，對訪日人員則要求戴口罩和消毒等。 訪日人數在2018年突破了3000萬人。但由於伴隨新冠疫情的邊境口岸措施和各國的跨境移動限制，2020年2月同比減少了58....