知床沉沒觀光船被移至作業船上 最快29日上岸

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【共同社5月27日電】在日本北海道知床半島海域沉沒的觀光船“KAZU 1”27日凌晨已被作業船“海進”吊至船上。該船當天上午啟程駛往網走港。下午進港後，對裝載在“海進”上的觀光船實施船內搜索並清除積水，預計最快29日能上岸。 與海上保安廳簽訂打撈合同的專業公司“日本Salvage”26日晚上6點55分左右將船體吊至海面，將其固定在“海進”左側拖行至較淺海域。隨後用起重機將包裹著藍色罩布的船體緩慢從海面轉移至作業船上，27日凌晨3點20分左右完成吊裝。 海保將在觀光船上岸後正式展開船體調查以查明事故原因。國土交通相齊藤鐵夫27日出席眾院預算委員會會議，就觀光船在拖行過程中再次沉沒的影響表示：“即使（船體）因此受損，也能與（首次）沉沒時的損傷區別開來。” 第1管區海上保安總部（小樽）等27日繼續通過船舶和飛機展開海上搜索。有關在俄羅斯實際控制的北方四島中的國後島發現的2具遺體，也在加緊收集信息。 觀光船沉沒事故發生在4月23日。迄今已經確認14名乘客死亡，10名乘客和2名船員下落不明。事故發生1個月後的5月23日，日本Salvage將該船從水深120米的發現地點起吊至水深20米處，但在拖行時固定船體的吊索脫落，致使船體再次沉入海底。（完）