岸田表示外國人需遵守日本戴口罩規定

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【共同社5月27日電】日本首相岸田文雄在27日的眾院預算委員會上表示，在恢復接納外國遊客和上調每天入境人數上限之際，將通過旅行社等要求貫徹戴口罩。他指出“必須讓大家遵守日本戴口罩的規定”，還強調讓遊客聽從帶團導遊的指示。對於商務人士和留學生，也督促接納方的企業等。另一方面，鑑於烏克蘭危機導致燃料價格飆升，岸田表示有意積極推進核電站重啟。 在質詢後，進行了2022年度補充預算案的表決，以多數贊成通過。在隨後的全體會議上，該預算案也獲得了批准，在眾院通過。執政黨力爭在31日成立。 關於因應對新冠疫情的邊境口岸對策而中斷的外國遊客，政府將從6月10日起恢復接納。每天入境人數上限從目前的1萬人倍增至2萬人。 國土交通省近期將彙總面向住宿設施等業界的指導方針，要求訪日人員戴口罩和消毒等。 岸田就這些對策表示“將在切實推進的同時，考慮擴大整體框架”，有意進一步放寬。 針對要求把降低消費稅作為物價高漲對策的意見，岸田以消費稅是社會保障的穩定財源為由，再次否定會下調稅率。他就物價高漲說明稱：“以綜合緊急對策為首，正在多重準備各種各樣的政策。”（完）