原日本赤軍頭目重信房子刑滿獲釋

Newsfrom Japan

【共同社5月28日電】因創建在全球製造恐怖襲擊的“日本赤軍”並參與1974年海牙法國大使館劫持人質事件而被判處20年有期徒刑的原最高幹部重信房子（76歲）28日服刑期滿，從醫療監獄“東日本成人矯正醫療中心”（東京都昭島市）獲釋。 重信在上午7點55分左右與長女May（49歲）一起乘坐黑色休旅車從設施出來。下車後被大約30名支援者包圍，互相擁抱。她在附近接受了媒體採訪，就日本赤軍的活動表示“給不相識的人們帶來了傷害，借此機會道歉”，並稱“首先希望專心治療和學習”。 重信曾是左翼“赤軍派”的幹部，後於1971年離開日本前往黎巴嫩。她在當地與開展反以色列鬥爭的解放巴勒斯坦人民陣線（PFLP）共同戰鬥，創建了日本赤軍。因涉嫌參與海牙事件遭國際通緝，2000年潛伏在大阪府內的時候被逮捕。她在審判中就該事件的殺人未遂罪等主張自己無罪。 重信在服刑期間接受了癌症手術，最近在寫給支援者的信中表示“出獄後全部精力將投向道歉、感謝、復健和與病魔鬥爭”。 海牙事件發生在1974年9月。日本赤軍3名成員武裝襲擊了荷蘭海牙的法國大使館並劫持大使等，還開槍打傷前來營救人質的兩名警察。 圍繞日本赤軍，重信2001年宣佈解散該組織，但被指參與達卡日航劫機事件的嫌疑人坂東國男（75歲）等7名成員至今仍被國際通緝，警方正在關注動向。（完）