調查顯示日本大學退學者約有15%受到新冠影響

Newsfrom Japan

【共同社5月28日電】日本東京的年輕人就業支援服務公司JAIC主要以大學退學者以及計劃退學者為對象實施的情況調查顯示，約15%的受訪者回答稱“退學理由與新冠疫情有關”。背後原因在於跟不上遠程在線授課，或是自己打工和家長工作減少導致經濟困難等。 該調查於2021年4月至2022年3月期間，以利用該公司退學者支援服務的年輕人為對象實施。主要受訪者為大學退學或計劃退學的400多人。 在自由記述中，關於因新冠而普及的在線授課，有回答稱“難以提問，跟不上課程”“沒能保持住學習動力”等。也有年輕人說：“父母因新冠疫情遭到解僱。想通過自己工作來支持妹妹升學。” 據文部科學省統計，2021年4～12月受新冠疫情影響，從全國的國公私立大學和短期大學、高等專門學校退學的學生約有2000人，是上年同期的1.4倍。包括非疫情原因在內的退學者約為3萬人。 JAIC從2020年起設立了名為“新冠退學119”的專用窗口，提供電話和在線諮詢服務。該公司呼籲稱：“雖然諮詢量有所減少，但考慮退學的人和退學者難以向學校諮詢，因此希望再繼續受理一段時間。請放心諮詢。”（完）