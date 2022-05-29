京大估算20多歲人群第三劑疫苗接種率僅為第二劑一半

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【共同社5月29日電】日本京都大學教授西浦博等人的團隊近日彙總估算結果稱，關於新冠疫苗第三劑的接種率，照此下去不會有大幅提升，20多歲人群的接種率到8月可能僅為40%多，是第二劑的一半左右。據悉30至50多歲人群接種率也明顯低於第二劑。 西浦認為“這可能導致下一波（疫情）更快到來”，對接種率難以提高表示擔憂。作為接種率低迷的背景，被指奧密克戎毒株的重症化風險相對較低，以及擔憂疫苗副作用敬而遠之的人較多。 該團隊利用了政府的疫苗接種記錄系統（VRS），根據截至5月22日的數據，預測了按照目前的速度，被認為希望接種的人基本完成接種的8月1日接種率將達到何種程度。 結果顯示，20多歲人群為40%多，30多歲約50%，40多歲約60%，50多歲約70%。 首相官邸網站顯示，截至5月23日，20至50多歲人群的第二劑接種率為80.0%至91.7%。第三劑為38.9%至70.9%，預計今後增幅將縮小，各年齡段均達不到第二劑的水平。 此外60多歲人群第三劑接種率已達80%，但今後幾乎不會增加，可能最終也低於第二劑。（完）