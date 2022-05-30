日本全國調查顯示災害時廁所不足達到39%

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【共同社5月30日電】29日從關於大規模災害時廁所使用的日本全國調查獲悉，在道府縣政府所在地的市和政令指定都市共51個市中，占到39%的20個市認為“可能不足”。疏散人數龐大，僅靠地方政府儲備量來應對的侷限性凸顯出來。“預計足夠”的21個市（41%）中，也有不少地方政府敦促家庭等儲備防災應急廁所。 在過去的災害中，因斷水等導致很多廁所無法使用。為避免使用不衛生的廁所，減少攝入水分以致身體狀況惡化的人層出不窮，中央政府呼籲各方面進行儲備。 該調查於4至5月實施，對象為除東京都外的道府縣政府所在地46個市和除此之外的5個政令市。據分析，許多地方政府基於內閣府指針給出的平均每人每天使用5次、疏散人員最初約50人使用1個廁所等標準以及按設想疏散人數計算必需廁所數，再比較儲備量後作答。 調查詢問了設想的最大規模災害發生起3天內預計廁所是否充足。“可能不足”、“預計足夠”以外的回答中，“不清楚”、“其他”各為5個市。 關於與設想疏散人數對應的廁所必需數量，42個市表示“有過估算”。“並未估算”的為7個市，“其他”為2個市。 在以多選題形式詢問儲備的廁所種類後發現，在連接下水道的專用窨井蓋上安裝便器的“窨井蓋廁所”最多，46個市有儲備。小型且可搬運的“簡易廁所”為45個市，裝有凝固劑的便袋式“攜帶廁所”為35個市，組裝型的臨建廁所為30個市。（完）