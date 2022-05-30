調查：13個市向所有居民發放第四劑疫苗接種券

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【共同社5月30日電】據共同社調查獲悉，日本都道府縣政府所在地的47個市和區中，有13個市向接種完第三劑新冠疫苗的18歲以上所有居民發放第四劑接種券。第四劑的接種對象僅限60歲以上或患有宿疾的人群，這意味著不屬於對象者也會收到接種券。剩餘34個市和區做法不一，比如僅限自行申報的人發放等。總計31個市和區預計有“八成”或“九成”60歲以上人群接種疫苗。 關於課題和關注事項（多選），回答“對象者增加時的應對”、“第五劑以後是否繼續接種的今後預期”的均有34個市和區，並列最多。 接種完第三劑成為第四劑對象的60歲以上人群約有3500萬人。另一方面，反映出地方政府對患有宿疾的人群沒有確切信息，為如何發放接種券而煩惱的情況。 詢問向患有宿疾者的發放方法，仙台、橫濱和富山等13個市回答“向接種完第三劑的18歲以上所有人發放”。理由是向所有居民發放可沒有遺漏地通知到、可減輕事務負擔迅速應對等。 山形、新潟、熊本等15個市和區回答“事先收到本人的自行申報發放”。理由有防止對象外的人“誤打”疫苗。秋田、名古屋、大分等14個市回答“除了自行申報外，也向成為第四劑對象可能性較高者（第一、二劑時因患有宿疾而優先預約者）發放”。剩餘5個市回答“其他”。 關於向60歲以上人群發放，47個市和區回答向完成第三劑的所有人發放。 關於60歲以上人群預計接種的佔比，回答是人口“九成”的為水戶、福井等13個市和區。回答...