獨家：日本擬立法規定太陽能電池板循環利用

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【共同社5月30日電】日本環境省28日就廢舊太陽能電池板循環利用義務化展開了討論。2011年東日本大地震後在各地廣泛鋪設的太陽能電池板預計在本世紀30年代後半期因使用壽命到期將大量廢棄，該討論旨在建立適當的處理制度。政府提出了2050年實現去碳化社會的目標，預計將更多地採用太陽能發電。如果無法妥善處理，可能會導致填埋處理場的供不應求。 環境省將推進制度設計，以修改規定廢棄建材再資源化義務的《建設再利用法》，追加對象品種，並要求拆除業務的企業等實現再資源化的方案為基礎，還把制定針對太陽能電池板的新法律納入視野。法案希望最快提交給2024年的例行國會。 回收費用設想由擁有太陽能電池板的企業及家庭承擔，但為了避免妨礙引進太陽能發電，將謹慎討論。 環境省已出台指導方針，呼籲人們使用二手太陽能電池板或循環利用，但實際上由企業來判斷。環境省計劃在今明兩年對太陽能電池板的處理情況展開實際調查，此外在今夏制定的“循環經濟進度表”中寫進“迅速討論”創設促進二手利用及循環利用的制度。 《建設再利用法》規定企業必須對拆除建築物或橋樑時產生的木材和混凝土等進行分類，實現再資源化。環境省認為，若將太陽能電池板列為該法的對象，則可抑制填埋處理量。 太陽能電池板的壽命為20～30年，也有因地震、颱風等自然災害而破損的情況，僅從環境省2019～2021年對部分企業詢問調查中了解的情況來看，每年會產生6000～70...