獨家：日本殘疾人政策8月將接受聯合國審查

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【共同社5月30日電】30日獲悉，聯合國殘疾人權利委員會的對日政策審查將於8月下旬實施，這是向《殘疾人權利公約》締約國提出改善建議的相關程序。雖然建議並無約束力，但締約國需尊重該建議，可能會帶動當事人參與社會活動並提高生活水平。“希望政府能切實面對從國際視角被指出的問題並力爭改善”的呼聲高漲。 該審查8月22、23日在瑞士日內瓦進行，這是日本首次接受審查，最初計劃2020年夏季實施，但因新冠疫情蔓延而延期。建議可能在1個月左右內提出。 殘疾人權利委員會已向日本政府發出事先提問，據分析，舊《優生保護法》下的強制不孕手術、災害時如何應對殘疾人、精神科醫院的患者長期住院等課題將是主要評論點。 日本政府2014年簽署該條約，2016年就殘疾人相關政策向聯合國提交了報告。除政府之外，市民團體等也可提交報告，聯合國還將結合日本律師聯合會和殘疾人團體提交的報告進行審查。 提交報告的“日本殘疾論壇”（JDF）特別委員會事務局長佐藤聰就政府的舉措給予肯定稱：“通過舉辦東京奧運會和殘奧會，交通手段的無障礙化有了很大進步。”另一方面則稱：“精神科醫院的新冠集體感染多發，患者被置於惡劣的環境中等課題也凸顯出來，希望政府能重視建議，致力於充實相關政策。”（完）