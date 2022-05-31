參加訪日團隊游實證項目的1名遊客感染新冠

Newsfrom Japan

【共同社5月30日電】日本觀光廳30日發佈消息稱，參加旨在恢復接納訪日遊客的團隊游實證項目來日的1名泰國遊客感染了新冠病毒。此人正在大分縣逗留，旅行已中斷。同行的3名泰國遊客作為密切接觸者正在隔離，感染途徑不明。觀光廳表示“我們認為在出現感染者時切實做好了初期應對”。 據觀光廳和福岡、大分兩縣透露，30日早晨該遊客稱喉嚨疼痛，在醫療機構接受抗原檢測結果呈陽性，還聯繫了當地保健所。據稱該遊客沒有發燒，症狀較輕。同行的3人在簡易檢測中呈陰性，目前在新確保的酒店隔離。 一行為30～50多歲的4名男女，27日經由東京羽田機場抵達福岡機場。他們遊覽了福岡市鬧市區天神和大分縣的溫泉勝地，原計劃30日前往大分縣別府市旅遊。負責接待的旅行社正在對這4人進行支援。 政府從6月10日起恢復接納以旅遊為目的的訪日旅行，接受來自98個國家和地區、有導遊陪同的旅遊團。在此之前，5月24日起邀請美國、泰國等4個國家的旅行社相關人士開展實證項目，目的是確認防疫對策和發現陽性者時的應對，結果將彙總進面向住宿設施等行業的指南中。（完）