專訪：JOC主席稱擴大居民支持是札幌申奧關鍵

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【共同社5月31日電】日本奧委會（JOC）主席山下泰裕日前就札幌市申辦2030年冬奧，接受了採訪。國際奧委會（IOC）計劃在12月的執委會會議上甄選出唯一候選地，運營能力頗受好評的札幌現階段被視為熱門，但爭取更多居民的支持成為了課題。山下認為這是為申奧造勢的關鍵，強調將“耐心細緻地”宣傳辦賽意義。 問：2030年冬奧的意義是什麼？ 答：奧運會和殘奧會匯集各種各樣的人們的力量，成為改變社會的契機。對殘疾人體育和殘疾人的理解如果沒有去年夏天的東京奧運，那麼即使花上10年也達不到現在的水平。不過，距離“共生社會”（目標的）道路依然漫長。（2030年冬奧）應該作為遺產傳遞下去的也是軟件部分。 問：有觀點認為應該具體展示申奧的益處。 答：不存在“辦了2030年冬奧就會變成這樣”之類的魔法。如何利用奧運所具有的改變社會的力量，來推動城市和國家建設，是對我們每一個人的考驗。 問：也有人期待發展成為冬季度假區。 答：把冰雪作為資源進一步妥善利用，向亞洲的人們宣傳日本的魅力，可以給札幌和北海道帶來活力。 問：舉辦經費方面是否存在擔憂？ 答：IOC所希望的奧運（和以前）完全不同。不是那種發揚國威的豪華盛大的奧運，而是最優先考慮運動員，顧及自然環境、聯合國“可持續發展目標”（SDGs）和去碳化的賽事。不會出現像以前的奧運那種最初預算與實際辦賽經費相差3、4倍的情況。 問：札幌市3月實施的居民問卷調查中，...