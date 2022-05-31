詳訊：4月有效求人倍率改善至1.23倍

Newsfrom Japan

【共同社5月31日電】日本厚生勞動省31日公佈的4月有效求人倍率（季節調整值）為1.23倍，較上月上升0.01點，連續4個月改善。瞄準5月長假確保人手的動向產生了影響，招聘崗位數量超過了求職者人數。尤其是受到新冠疫情重創的住宿和餐飲業，新增招聘崗位數量大幅增加。 總務省當天公佈的4月完全失業率（季節調整值）為2.5%，環比下降0.1個百分點，連續3個月改善。 厚勞相後藤茂之在記者會上表示“雖然一部分就業形勢依然嚴峻，但可見溫和復甦動向”，上調了形勢評估。完全失業率恢復至新冠疫情影響顯現前的2020年3月以來水平。這得益於就業人數近7個月首次增加，以及暫時停工的停工人數減少。 按各個主要行業來看新增招聘崗位數量，住宿和餐飲業較上年同期增長49.6%，增幅最大。此前處境持續艱難的生活相關服務和娛樂業也增長10.4%。 有效求人倍率是每名求職者所對應的招聘崗位數量，數值越高越容易找到工作。從各都道府縣的有效求人倍率來看，最高的福井縣為1.85倍，最低的沖繩縣為0.83倍。倍率低於1的還有千葉、神奈川和兵庫。 按性別統計的完全失業率（季節調整值）則是男性環比上升0.1個百分點至2.8%，女性環比下跌0.2個百分點至2.2%。完全失業人數較上年同月減少23萬人，為188萬人。（完）