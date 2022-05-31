調查顯示日本人對低齡吸煙風險認識不足

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【共同社5月31日電】日本國立癌症研究中心31日公佈的調查結果顯示，對於4月將成人年齡下調至18歲後，吸煙年齡仍限制在20歲以上的規定，20歲以上人群的知曉率不到7成。此外還發現，人們對低年齡就開始吸煙會增大健康風險的認識並不足夠。 5月31日是世界衛生組織(WHO)規定的“世界無煙日”。該中心的煙草政策信息室長平野公康指出：“對於成人後也不能吸煙的認知度仍然較低。不要年輕時就開始吸煙非常重要。” 日本雖然下調了成人年齡，但考慮到對健康的負面影響，仍然將吸煙年齡限制在20歲以上。該中心4月對20歲以上的吸煙者和非吸煙者各1000人、以及18～19歲的40人實施了問卷調查。對於吸煙必須年滿20歲一事，18～19歲人群的知曉率為90.0%，但在20歲以上人群僅為68.6%。 關於年輕時就開始吸煙的影響（多選），有44.9%的受訪者表示“煙齡會變長”，有42.9%的人知道“患病風險上升”，但即便是數值較高的也未達到半數。 回答說“在年滿20歲之際，想過嘗試吸煙”的非吸煙者為20.5%，吸煙者則達到61.3%。該中心認為20歲時的意識可能影響到吸煙。在想要嘗試吸煙的人中，有52.0%回答稱因為家裡有人吸煙，香煙觸手可及。平野指出：“不在孩子的周圍吸煙、不讓孩子看到香煙很重要。” 關於煙草的煙霧，20歲以上人群中有8成以上回答稱感到不愉快。即使在吸煙者中，也有近半數人回答稱對周圍人的二手煙感...