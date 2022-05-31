《食育白皮書》稱未選環保食品的受訪者達3成

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【共同社5月31日電】日本政府在31日的內閣會議上，敲定了2021年度版《食育白皮書》。在直面海洋塑料垃圾、食物浪費等環境問題的形勢下，政府實施了“食品與環境”相關調查。回答“未選擇”顧及環境的農林水產品與食品的人佔30.0%。關於理由（多選），選擇“缺乏判斷信息”的最多，達到55.6%，因此白皮書把信息發佈列舉為課題。 在未選擇的理由中，緊隨其後的是“不清楚是否真是顧及環境的食品”（49.2%）和“價格昂貴”（41.3%）。 另一方面，回答“已選擇”的佔69.3%。在獲選商品的回答（多選）中，“國產”和“鄰近地區生產加工的商品”分別達到85.1%和59.0%，重視產地的姿態鮮明。 關於回答“國產”的受訪者的選擇理由（多選），表示“覺得質量比較好”的佔84.5%，“有助保持健康”的佔54.5%，佔比較高。選擇“希望解決環境問題”的僅有12.6%。白皮書指出，對食品與環境的認識“存在模糊的一面”，提出通過信息發佈與充分利用“認證標識”，提高消費者的關注度很重要。 政府去年制定了重視環境的《綠色食品系統戰略》，作為消費階段的舉措，寫明瞭推進“食育”。（完）